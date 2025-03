Oasport.it - Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Hafjell: n. di pettorale, orari precisi, tv

Domenica 16 marzo andrà in scena lomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo con la prova tra i pali stretti sulle nevi norvegesi: gli atleti saranno impegnati in questo appuntamento in terra scandinava, che precede le Finali di Sun Valley in programma nei prossimi giorni.Appuntamento alle ore 09.30 per la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 12.30. L’Italia cercherà il risultato di lusso soprattutto con Alex. In gara ci saranno anche Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi, Edoardo Saracco.Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv e streaming, a che oragli italianimaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino.