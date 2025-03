Ilfattoquotidiano.it - “Quando Naomi Campbell mi picchiò, c’era sangue dappertutto. Ho dato diversi due di picche a Brad Pitt, è troppo bello”: parla Yvonne Sciò

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mi”. Sono passati vent’anni davenne aggredita dall’ex amica, l’iconica top model cui era legatissima: poi, una sera a Roma, la loro amicizia andò in frantumi per colpa di uno spot. E pensare che proprio ad una pubblicità – la leggendaria “Mi ami? Ma quanto mi ami? Mi pensi, ma quanto mi pensi?” – deve la sua grande popolarità l’attrice, poi consacrata definitivamente da Gianni Boncompagni, che la volle nel cast di Non è la Rai. In mezzo a centinaia di “lolite”, lei spiccava con la sua aria un po’ bon ton di chi è cresciuta sul set, complice la mamma (americana) giornalista di moda che la faceva posare da piccola per Vogue Bimbo; e tra il jet set, quello che frequenta da sempre l’hotel del padre, il mitologico Il Pellicano di Porto Ercole, un monumento dell’ospitalità all’italiana.