Quando lo sci alpino oggi in tv | orari gigante Hafjellstartlist streaming

Ultime ore di attesa in vista delmaschile di Hafjell, valevole come prima delle due competizioni in programma nella penultima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci. Sulle nevi norvegesi va in scena l’ottava gara stagionale tra le porte larghe del circuito maggiore, che potrebbe rivelarsi anche decisiva per l’assegnazione della Sfera di Cristallo generale e della Coppa di specialità.LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE DI HAFJELL ALLE 9.30 E ALLE 12.30Il fenomeno svizzero Marco Odermatt, leader in entrambe le graduatorie in questione, ha infatti la possibilità di chiudere aritmeticamente i conti potendo contare su un margine di 570 punti nella generale e di 41 punti insul beniamino locale Henrik Kristoffersen. L’Italia si affida a Luca De Aliprandini per avvicinare la zona podio, mentre Alex Vinatzer e Filippo Della Vite vanno a caccia di punti fondamentali per accedere alle Finali di Sun Valley.