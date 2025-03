Liberoquotidiano.it - "Quando avevi 30 anni!", "Non ti va bene?". Clementino spara, Bertè lo incenerisce: alta tensione su Rai 1

Momenti dia The Voice Senior, doveha commesso una gaffe delle sue. È accaduto nella puntata in onda venerdì 14 marzo su Rai 1. Qui, subito dopo l'esibizione di Arisa e Loredana, il rapper esordisce così: "Io volevo solo una donna e non c'è: Loredanaaveva 25/30". La diretta interessata però non l'ha presa benissimo all'inizio e infatti gli ha subito domandato: "Perché, adesso non va?". Parole che hanno fatto calare il gelo in studio: "Adesso sì, però volevo dire. dammi una mano a uscirne, Gigi. Io intendevo dire che è un peccato non aver conosciuto Loredana prima". Ma lo scivolone è già stato servito. Non è finita qui, perché se lalo ha perdonato subito per l'errorino, chiudendo così il discorso, Gigi D'Alessio ha però voluto aprirlo nuovamente.