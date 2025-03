Sport.quotidiano.net - Qualifiche F1 GP Melbourne: Norris pole, poi Piastri e Verstappen. Ferrari dietro. La griglia

(Australia), 15 marzo — Un classico, e una novità, purtroppo negativa.si apre come era finita la stagione, con le McLaren davanti.prima prende track limit in curva 6, poi strappa lain 1’15”096, davanti di 84 millesimi a. La vettura di Woking fa paura a tutti ed è perfettamente bilanciata. L’antagonista, per lo meno in questo sabato, non è la, in difficoltà sul giro-secco e troppo nervosa nel terzo settore: Leclerc e Hamilton chiudono 7° e 8°, con ritardi di sei e otto decimi dalla vetta, superati nel finale anche dalla Racing Bulls di Tsunoda (5°) e dalla Williams di Albon (6°). Davanti aisti anche Russell (4°) e, 3° e velocissimo su una Red Bull in configurazione ‘scarica’, non più nascosto nei croni come aveva già fatto vedere prima delle FP3 della mattinata australiana.