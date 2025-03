Sport.quotidiano.net - Qualifiche F1 Australia, Leclerc: "Deluso, ma stagione lunga". Hamilton: "Più indietro delle aspettative”

Melbourne (), 15 marzo — Il volto della delusione, per. Nelledel Gp dila Ferrari ha sofferto troppo nel terzo settore, patendo un non giusto bilanciamento, e ha chiuso lontano di 6 e 8 decimi dal poleman Norris sulla McLaren. Settimo il monegasco e ottavo il britannico, al primo weekend sulla vettura del Cavallino. Anche se la gara di domenica sarà sul bagnato e aperta a qualsiasi risultato, c’è molto da lavorare. “Sin dalle FP3 la performance generale non è stata la stessa di venerdì (nelle FP2 aveva chiuso col primo tempo, ndr) — le parole di un— Penso di sapere da dove viene, però dobbiamo analizzare i dati. Purtroppo non abbiamo fatto la cosa giusta, avevamo bisogno di perdere un po' di performance, che non è mai la cosa voluta, però era la cosa giusta da fare per questo weekend e non andrò più nel dettaglio”.