Quali animali vanno in letargo perché lo fanno e cosa succede al loro corpo

Ilè un adattamento biologico straordinario che consente a numerose specie di sopravvivere ai rigori dell’inverno o a periodi di scarsità di cibo. Si tratta di un fenomeno complesso che coinvolge cambiamenti fisiologici profondi, tra cui la riduzione della temperaturarea, il rallentamento del metabolismo e una drastica diminuzione dell’attività fisica.in? Ilnon è una prerogativa esclusiva dei mammiferi. Tra le specie che adottano questa strategia vi sono:Mammiferi: orsi bruni, ricci, pipistrelli, scoiattoli, marmotte e ghiri sono tra i più noti esempi.Rettili: serpenti e tartarughe terrestri riducono lefunzioni vitali e si rifugiano in luoghi riparati.Anfibi: rane e salamandre si seppelliscono nel fango per resistere al freddo.Pesci: alcune specie di pesci d’acqua dolce rallentano ilmetabolismo e rimangono immobili in acque profonde.