Quicomo.it - Pulisic-Reijnders ribaltano il match: il Como cade 2 a 1 a San Siro

Ilscende in campo al "Meazza" con l’obiettivo di continuare a lottare per la salvezza, ma affronta un Milan in un momento di grande tensione, a caccia disperata di punti per la qualificazione alla Champions League. La partita inizia con il Milan che, come da copione, parte forte.