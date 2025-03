Ilgiorno.it - Pugno duro contro lo spaccio. Più di tre etti di stupefacenti. Un arresto e nove segnalazioni

CASALPUSTERLENGO (Lodi)Sequestrati 225 grammi di hashish, 60 di marijuana e 1.260 euro in contanti. È l’operazione io della Compagnia della Gdf di Casalpusterlengo a carico di un ventottenne finito in manette. Il pusher è stato indagato e arrestato, con un conseguente processo per dirssima in Tribunale a Lodi, per possesso edi droga, che nascondeva in casa. Durante la perquisizione sequestrati anche un bilancino di precisione e numerose bustine per confezionare le dosi. In un altro caso, sempre in città, i militari hanno segnalato un ventenne alla Prefettura quale assuntore di droghe. Il sindaco Elia Delmiglio commenta positivamente i blitz della Finanza: "L’Amministrazione plaude all’operazione della Compagnia della Guardia di Finanza di Casalpusterlengo che ha portato alla denuncia e all’identificazione di soggcolti con sostanzenel nostro territorio.