Sport.quotidiano.net - Pugilato: stasera combatte a ’The Art of Fighting’. Lenzi protagonista a Milano: "L’obiettivo: il titolo italiano pro»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Toro di Porretta torna sul ring. Diegoè pronto al suo secondo match da professionista, con il pugile bolognese che sarà di scena tra le sedici corde dell’Allianz Cloud di(dopo le 20) per l’ottavo appuntamento "The Art of Fighting".affronterà Andrea Pesce, quarantenne super massimo con all’attivo 41 incontri, con un record di 10 vittorie, 27 sconfitte e quattro pareggi. Sulla carta un incontro più che alla portata per il classe 2001 che è reduce dal debutto pro vinto dopo meno di un minuto e che è pronto a replicare anche contro Pesce, come sottolineato in occasione della presentazione dei match. "Sto molto bene – racconta il ventitreenne di Porretta – sono contento di essere riuscito a canalizzare molta attenzione su di me e sul mio prossimo incontro. Ci sarà tanta gente a seguire questa sfida.