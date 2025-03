Nerdpool.it - PUBG: BATTLEGROUNDS Compie 8 Anni e Festeggia con un aggiornamento ricco di novità!

Preparatevi are in grande stile, fan di! KRAFTON, Inc. è orgogliosa di annunciare l’arrivo dell’34.2, un vero e proprio regalo per celebrare l’ottavoversario del leggendario battle royale. Tuffatevi subito nelle festività, scoprite i miglioramenti alla modalità Arcade, mettete le mani sul nuovo Survivor Pass e molto altro ancora! L’è disponibile su PC dal 12 marzo e arriverà su console il 20 marzo.Quali sono i punti salienti dell’menti per l’versario: L’atmosfera si fa subito celebrativa con decorazioni a tema sparse per le varie mappe di gioco. Preparatevi a trovare pacchi rifornimenti, energy drink e persino l’aereo iniziale adornati per l’occasione. Sull’isola iniziale farà la sua comparsa una statua del Bobble Bot, dove potrete lanciare speciali granate dorate per far apparire il vostro nome! Ma le sorprese non finiscono qui: l’introduce una nuova traccia musicale per la lobby realizzata in collaborazione con i M83, il celebre gruppo francese di musica elettronica noto per le sue sonorità atmosferiche e cinematografiche.