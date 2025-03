Agi.it - Psicologi, Altra Psicologia confermata al guida di ENPAP

AGI - Con un risultato netto,a si conferma alladi(Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli) per il prossimo quadriennio. Dopo 12 anni di governo, si legge in una nota, "gliitaliani hanno rinnovato la fiducia in un modello di gestione basato su trasparenza, sostenibilità e attenzione alle esigenze della categoria". "Siamo orgogliosi di questo risultato - dichiara Fortunata Pizzoferro, presidente dia - che rappresenta un riconoscimento per tutta l'associazione del lavoro svolto in questi anni. Nei precedenti tre mandati abbiamo garantito la solidità economica dell'Ente, diversificato e aumentato le prestazioni a favore degli iscritti e promosso trasparenza e innovazione. In questo nuovo mandato,a continuerà a lavorare per garantire pensioni più dignitose per psicologhe e, riducendo il gap pensionistico di genere, con politiche di welfare innovative, di sostegno alla professione fin dall'avvio della carriera, e una gestione efficiente delle risorse.