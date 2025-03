Internews24.com - Pruzzo non ha dubbi: «Atalanta Inter? Ecco quanto finisce»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex centravanti Robertoha detto la sua verso, le dichiarazioni sul matchSu Radio Radio l’argomento di discussione è ovviamente la partitissima tra, valida per la ventinovesima giornata di campionato. Le dichiarazioni sulla sfida tra le due compagini lombarde, con un pezzo di scudetto in palio:LE PAROLE – «Penso che il Venezia giocherà alla pari, ma ho l’impressione che l’episodio può girare dalla parte del Napoli.? Faccio fatica ad uscire dai due feriti. Credo che mai come questa volta il rischio sia troppo grande essendo due squadre non al top diciamo così. Non escludo che il Napoli possa vincere e da Bergamo finisse in pareggio. Se l’dovesse perdere allora si staccherebbe dalla corsa scudetto»«Certo che l’, dopo qualche giorno, ritorna lì dove è stata veramente dura.