Provvedimenti immediati Grande Fratello escono cose gravissime su Javier e papà Mariano

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una nuova bufera ha colpito ile, questa volta, ha coinvolto direttamente il padre diMartinez,Martinez. Recentemente, infatti, sono circolati sui social alcuni audio in cui criticava Zeudi Di Palma. Nei messaggi vocali, l’uomo sembrava criticare pesantemente la concorrente, suscitando la furia delle fan di Zeudi, conosciute come le Zelena. IN queste ore, però, è emersa un’altra verità. Dopo la diffusione degli audio diMartinez, alcuni utenti di X hanno fatto circolare alcuni post che racconterebbero un’altra verità si quegli audio tanti criticati. È emerso che la voce che si sente negli audio non appartiene affatto aMartinez, ma è stata creata utilizzando l’intelligenza artificiale. L’uso di questa nuova tecnologia ha avuto come obiettivo quello di mettere in cattiva luce il padre die, di riflesso, lo stesso concorrente.