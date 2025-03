Ilfattoquotidiano.it - Prorogata al 2031 la vita della discarica di Sant’Urbano (Padova). Cittadini in piazza: “Odori e forte impatto ambientale, va chiusa”

– La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l’annuncio che latattica regionale di, in provincia di, ottiene di allungare la propria attività fino al, rendendo insopportabile la situazione per la popolazione che da anni chiede uno stop allo stoccaggio a cielo aperto dei rifiuti. Così izona hanno deciso di scendere insabato 15 marzo, riunendosi davanti al municipio, per chiedere che venga fermata ogni proroga e la possibilità di ampliare l’impianto che si trova in località Balduina. Laè stata concepita e autorizzata per ospitare il surplus di rifiuti che si determina in altre zone del Veneto, ad esempio nel Trevigiano, che è coperto da Contarina, nell’Alto Vicentino dove vengono conferiti all’inceneritore di Schio, che ora qualche comune vorrebbe ingrandire, nel Veronese e nel Bellunese.