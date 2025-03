Ilveggente.it - Pronostico Milan-Como, la difesa non dà garanzie: numeri da incubo

è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.C’ha pensato Pulisic, una settimana fa, a ribaltare il Lecce con una doppietta (2-3) ed a togliere le castagne dal fuoco al suo allenatore Sergio Conceiçao, che in caso di sconfitta in Salento – sarebbe stata la quarta di fila – non sarebbe forse riuscito ad evitare l’esonero. La “remuntada” del, dopo essere finito sotto di ben due reti a metà ripresa nel match coi giallorossi dell’ex Marco Giampaolo ed aver rischiato un’altra figuraccia, non può tuttavia bastare per dire che la crisi del Diavolo sia definitivamente alle spalle.: nessun timore reverenziale a San Siro (Ansa) – Ilveggente.