Promozione / Solo un punto del Sassoferrato Genga a Villa San Martino, 0-0

Risultato finale giusto e pochissime le azioni pericolose da goalVALLESINA, 15 marzo 2025 – Partita delicata ai fini della classifica per entrambi le squadre.IlSanper arrivare alla matematica certezza della salvezza con un occhio anche ai play off e ilper ragrannelare più punti possibili. Partita non entusiasmante daldi vista del gioco e dell’intensità.I padroni di casa hanno cercato di costruire e pressare di più ma senza arrivare a una predominanza assoluta. Risultato finale giusto e pochissime le azioni pericolose da goal. Primo tempo con i portieri inoperosi se nonper battere di rimessa. Al 42? Mancini non sfrutta un cross di Righi. Inizio del secondo tempo con i rossoverdi che sembrano più convinti delle loro possibilità. Al 3? cross di Bartomioli ma Bartolucci non aggancia.