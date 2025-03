.com - Promozione / Lunano e Moie Vallesina si dividono la posta in palio

Poche emozioni e risultato scontato, 15 marzo 2025 – Finisce senza reti una brutta partita tra.Una gara soporifera che ha regalato poche emozioni: si segnalano nel primo tempo una conclusione di Lorenzoni deviata termina di poco a lato e un colpo di testa di Bosoi su corner da posizione ravvicinata non andato a segno. I padroni di casa non sono mai riusciti ad imporre il proprio ritmo, in una di quelle partite in cui non si riesce a ingranare: non ha sicuramente aiutato l’atteggiamento degli ospiti, che sono riusciti a limitare il gioco lunanese anche ricorrendo a qualche fallo di troppo.Biancoverdi che con questo punto non riescono ad allontanarsi in maniera definitiva dalla zona calda della classifica, che rimane a due punti di distanza, ma con la Pergolese impegnata domani contro la Fermignanese.