Promozione / La Jesina inciampa ad Appignano, 1-1

L’ultima della classe per larga parte della gara sempre in vanataggio grazie a Mongiello. La parità firmata da LapiVALLESINA, 15 marzo 2025 – Adquello che non ti aspetti.Unareduce da tanti risultati utili consecutivi e con la possibilità di lasciarsi alle spalle, almeno per una notte, la Fermignanese capolista,contro l’ultima in classifica alla quale la salvezza sembra oramai un assurdo e riesce a portare a casa un punto grazie al gol del pari firmato Lapi.Cristiano LapiAlla fine a rammaricarsi è la squadra di casa.Ad inizio gara un bel tiro di Massei F. trova la risposta pronta di Piergiacomi. Al 31? il vantaggio per i locali in contropiede con Mongiello su assist di Voinea. Prima del riposo è Voinea a sfiorare il raddoppio ma la palla termina a lato. Nella ripresa è ancora la formazione locale al 5? a cercare la rete con Zitti ma Gasparoni para alla grande.