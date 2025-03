.com - Promozione / Che colpo della Biagio Nazzaro al “Gabbanelli”: Vigor Castelfidardo battuta 0-2

Decide la doppietta di Cardinali per la squadra di mister Fenucci, al quinto risultato utile di fila: play-out a +6, 5° posto a -3, 15 marzo 2025 – Unastraripante nel primo tempo e intelligente nel secondo vince 0-2 sul campo. I ragazzi di Fenucci conquistano tre punti pesantissimi nella 26^ giornata del girone A digrazie alla doppietta di capitan Nicola Cardinali tra il 25? e il 44?. Si tratta del quinto risultato utile per itti, che li proietta all’ottavo posto con 35 punti, a -3 dalla quinta piazza e a +6 dai play-out in attesa delle gare di domani.Primo tempo Laparte subito all’attacco e riesce a portarsi in doppio vantaggio nei primi 45 minuti. Al 3? Parasecoli ci prova dal limite, Lombardi afferra in due tempi.