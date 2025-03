.com - Promozione / Barbara Monserra sempre più giù, passa il Vismara 1-2

Leggi su .com

più in difficoltà la formazione di Mattioli e classifica quasi compromessa. Ilmantiene la scia delle tre battistrada prenotandodi più un posto nella griglia play offVALLESINA, 15 marzo 2025- Ko per ildi più con un piede verso la Prima Categoria. Ilinvece mantiene la scia delle tre battistrada prenotandodi più un posto nella griglia play off. Al momento ci sarebbe solo un a semifinale play off.: Pigliapoco, Lenci, Spezie, Carbone, Coltorti, Omenetti, Morsucci, Serpicelli, Ubertini, Bucari, Castignani. (A disp. Piersantelli, Cancellieri, Gianlorenzi, Buratti, Grizi, Brega, Ferrero, Zoppi). All. Mattioli.: Melchiorri, Oliva, Bertuccioli, Harrach, Palazzi, Del Pivo, Renzi, Pistola, Montanari, Gaudenzi, Morani.