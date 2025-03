Tutto.tv - Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmi1 di, 15 Marzo 2021Mattina06:53 - The Tom & Jerry ShowNemici giurati, il gatto Tom e il topo Jerry, innescano una serie di gag straordinarie e divertenti Tom s'ingegna per catturare Jerry ma il topo riesce sempre ad avere la meglio07:13 - Scooby-Doo! E la maledizione del tredicesimo fantasma - PrimaTvAnimazioni - Scooby-Doo e il resto della banda sono sulle tracce del tredicesino fantasma piu' terrificante che il mondo abbia mai conosciuto Regia di C08:54 - Young SheldonSheldon parte per la Germania accompagnato da sua madre, preoccupata che il ragazzo possa agitarsi durante il voloVISIONE ADATTA A TUTTI09:18 - Young Sheldon - PrimaTvMary, sconvolta dalla notizia delluragano abbattutosi su Medford, vuole tornare a casa e fa pressioni su Sheldon VISIONE ADATTA A TUTTI09:42 - Young Sheldon - PrimaTvDecisa a guadagnare il denaro necessario per ricostruire la propria casa, Connie inserisce una roulette nella sua sala giochi VISIONE ADATTA A TUTTI10:05 - THE BIG BANG THEORYOsservando il firmamento con il telescopio di Raj, Penny vede qualche si rivela poi essere una cometa mai vista da nessunoVISIONE ADATTA A TUTTI10:31 - THE BIG BANG THEORYSheldon vorrebbe che l'universita' finanziasse un esperimento teso a corroborare le sue ipotesi sulla teoria delle stringheVISIONE ADATTA A TUTTI10:54 - Due uomini e 1/2Mia torna in citta' e chiede a Charlie di assistere ad un suo spettacolo di danza Charlie la incontra e si trova di fronte a una spiazzante richiesta della ragazzaQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO11:20 - Due uomini e 1/2Charlie annuncia il suo matrimonio con Mia, da celebrarsi a Las Vegas senza troppe cerimonie e con la sola presenza di Alan e KandiVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO11:52 - Due uomini e 1/2Charlie ritorna al suo vecchio stile di vita quando Alan decide di andare via da casaVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO12:25 - Studio ApertoNotizie e approfondimenti insui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto12:59 - Meteo.