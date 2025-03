Lopinionista.it - Progetto CLOSE2MI, presentazione dei risultati con Roccella

ROMA – Giovedì 20 marzo, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “dei– Una rete di prossimità per neogenitori di Milano”. Saluti del vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè.Intervengono Eugenia Maria(foto), ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Marina Terragni, autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Elena Lucchini, assessora alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Regione Lombardia, Riccardo Bertollini, segretario generale della Fondazione Ospedale Niguarda, Laura Zoppini, direttrice socio-sanitaria Asst Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.L'articolodeiconL'Opinionista.