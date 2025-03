Ilgiorno.it - Progetti “emblematici“ per il Comasco. Pioggia di fondi da Fondazione Cariplo

Leggi su Ilgiorno.it

COMOOtto milioni di euro messi a disposizione dae Regione Lombardia che si trasformeranno indi pregio per il territorio, anzi "". Beneficiari l’associazione Cometa di Como alla quale sono stati assegnati tre milioni di euro per l’ampliamento della Scuola Oliver Twist che si rivolge prevalentemente a giovani in situazione di fragilità, neet, migranti, rifugiati e persone con disabilità. L’intervento prevede la realizzazione di nuovi laboratori, aule, spazi polifunzionali e alloggi per l’autonomia. Altri tre milioni di euro sono stati dati a Cantù per il progetto Mome, ovvero il Museo del Mobile e del Merletto, destinati alla valorizzazione dell’ex chiesa di Sant’Ambrogio, Villa Calvi, due nuovi padiglioni nel parco affacciato su via Roma e le due sedi Enaip.