Latinatoday.it - Problemi in Abc, lavoratori esasperati: "Nessuno ci ascolta. Chi prende le decisioni non è mai stato sul campo"

Leggi su Latinatoday.it

Finora hanno sempre parlato Comune e sindacati per la situazione in Abc, l'azienda dei beni comuni che si occupa della raccolta dei rifiuti a Latina. Tante le criticità riscontrate, in particolare con il nuovo piano e calendario deciso dall'azienda. Ma cosa ne pensano realmente i