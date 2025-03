Juventusnews24.com - Probabili formazioni Fiorentina Juve, Thiago Motta cambia: dalla difesa all’attacco. Le possibili scelte e i ballottaggi

di RedazionentusNews24: le ultime news sullediper il match della 29ª giornata di Serie A 2024/25Latorna in campo per confermare il quarto posto. Per farlo dovrà sfidare laal Franchi in un match sicuramente non semplice. Misterdovrebbe puntare ancora su Kolo Muani in attacco mentre dietro a lui ci sono alcuni: da Koopmeiners a McKennie passando per Nico Gonzalez. In, secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe tornare titolare Kalulu vicino a Gatti.ntus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu,so; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie/Koopmeiners, Nico Gonzalez/McKennie; Kolo Muani.Leggi suntusnews24.com