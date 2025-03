Ilgiorno.it - Primi passi per la Consulta del commercio

Un primo passo per creare unadel, che rivitalizzi la capacità di attrazione della città, unisca gli operatori economici e dia risposte alla crisi. L’altra sera, in aula consiliare, l’amministrazione ha chiamato a raccolta gli esercenti del territorio per un momento di confronto. Presenti la sindaca Anna Varisco, l’assessore alMarco Coloretti e oltre 40 partecipanti, tra commercianti al dettaglio, ristoratori, titolari di agenzie di viaggio e immobiliari, acconciature ed estetica, provenienti dai quartieri di Palazzolo, Paderno, Dugnano, Incirano e Villaggio Ambrosiano. L’obiettivo è unire le forze per affrontare le sfide. "È fondamentale ed è strategico collaborare insieme per il bene di tutti. L’amministrazione è pronta a mettere in campo ciò che sarà necessario, ma altrettanto importante è l’impegno di ciascun esercente nel compiere piccoli e concretiper migliorare", ha dichiarato la sindaca di concerto con l’assessore Coloretti, il quale ha spiegato anche l’idea dellae quali saranno iper realizzarla.