Movieplayer.it - Prima di Mickey 17, il debutto crudele di Naomi Ackie in questo dramma in costume al fianco di Florence Pugh

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice britannica aveva debuttato in un lungometraggio che la rese famosa nel mondodel film del regista Bong Joon-ho. Una delle grandi protagoniste dell'ultimo film di Bong Joon-ho,17, è l'attrice britannica, che ultimamente ha brillato in diversi progetti come Blink Twice e I Wanna Dance With Somebody. Il talento diè stato notato per lavolta nel film che ha decretato il suosul grande schermo, Lady Macbeth, aldi un'altra star in ascesa. Il racconto di Lady Macbeth conLa trama di Lady Macbeth è quella di Katherine (), appena destinata ad un matrimonio senza sentimento con Alexander (Paul Hilton), e viene spesso lasciata da .