Sport.quotidiano.net - Prima categoria, gli anticipi. Mondolfo-Montecalvo da brividi. Mercatello e Piobbico, che attesa

Inoggi si gioca l’intera giornata, la nona del girone di ritorno. In programma incontri molto probanti con punti pesanti in palio sia per chi lotta al vertiche che per chi deve pensare a salvarsi. Per tutte le partite, calcio d’inizio alle ore 15. Atletico-Avis. Gara tra la terza e la quarta in classifica. I padroni di casa, pur con diverse assenze, cercheranno il riscatto dopo la battuta d’arresto di sette giorni fa ad Apecchio. "Questo finale di campionato – dice l’allenatore e portiere dell’AvisFrancesco Scotti (nella foto) – sembra destinato a essere decisivo in ogni minimo dettaglio. Ogni errore potrebbe costare caro, e la lotta per i punti è sempre più intensa. È un momento cruciale, dove bisogna restare concentrati e giocare al massimo, senza distrazioni.