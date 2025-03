Ilrestodelcarlino.it - Prenotazioni per l’Amerigo Vespucci ad Ancona: da quando, c’è la nuova data

, 15 marzo 2025 – Leper visitare la nave più bella del mondo adnon aprono prima di martedì prossimo, 18 marzo. La Nave Scuola Amerigo, icona della Marina Militare italiana, farà tappa nel capoluogo dorico dall’1 al 3 aprile. Ed è caccia al biglietto. Apertura delleper la Nave“Stiamo ancora finalizzando i calendari delle tappe, tenendo conto delle esigenze operative della nave”, ha spiegato lo staff -. Leper ciascuna tappa apriranno non prima delle seguenti date indicative: Venezia 17 marzo18 marzo (non più il 15) Ortona 22 marzo Brindisi 29 marzo Taranto 5 aprile Porto Empedocle 12 aprile Reggio Calabria 19 aprile Palermo 3 maggio Napoli 3 maggio Cagliari 7 maggio Gaeta 14 maggio Civitavecchia 17 maggio Livorno 24 maggio Genova 28 maggio “Basta seguire i canali ufficiali di Tourper sapere in tempo realeapriremo le– sottolineano dallo staff -.