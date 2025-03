Anteprima24.it - #Prendi3, in scena l’iniziativa di cittadinanza attiva a sensibilizzazione ambientale

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, alle ore 10:00, Piazza Cavour ha ospitato un’iniziativa di. L’evento, promosso dai Giovani Democratici Centro Storico e dall’associazione N’Sea Yet, ha visto la partecipazione di volontari e cittadini impegnati nella raccolta di rifiuti abbandonati, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto per l’ambiente e del decoro urbano. A prendere parte alanche il consigliere comunale Gennaro Acampora. Un grazie alla III Municipalità che ha reso possibile l’evento.si ispira al principio di “”, ovvero l’idea che ogni cittadino possa contribuiremente alla pulizia degli spazi pubblici semplicemente raccogliendo almeno tre rifiuti ogni volta che si trova in un’area verde o urbana.