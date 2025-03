Bergamonews.it - Premio Gratitudine 2025 al professor Silvio Garattini per il suo impegno in difesa del servizio sanitario nazionale

“Per aver sempre coltivato la prevenzione per la salvaguardia delpubblico”. È con questa motivazione che la Fondazione Ospedale Alba-Bra onlus assegnerà venerdì 28 marzo, nell’auditorium dell’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, ilal, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”.Ogni edizione delè destinata a chi è un esempio, a “qualcuno che nel corso della vita si è contraddistinto per un’azione spontanea e incondizionata di alto valore sociale. Ilnasce per tali ragioni e l’esemplare unico che viene consegnato, firmato Gufram, recita un evocativo e semplice “Thank You”, a significare proprio l’universalità di ogni singolo gesto che può davvero cambiare il mondo attorno a noi” si legge sul sito della Fondazione Ospedale Alba-Bra.