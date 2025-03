Prato tanti interventi in due giorni di allerta meteo | due famiglie ancora evacuate

Leggi su Corrieretoscano.it

– Maltempo a, il punto con la sindaca Ilaria Bugetti, una volta superata l’emergenza più immediata. Insieme al vice sindaco Simone Faggi e ai referenti del sistema di Protezione civile hanno fatto il punto della situazione sull’emergenza. Ad oggi sono state oltre 310 le chiamate ricevute al centralino che si sono tradotte in. Oltre 30 le squadre impegnate dall’inizio dell’emergenza con più di 150 persone a presidio del territorio.In città ci sono dueche sono state, una residente in via del Borrino a Figline e l’altra a Castelnuovo, entrambe rimarranno in hotel anche questa notte. Case Coveri a Iolo è raggiungibile al momento con con mezzi di soccorso adeguati a causa dell’allagamento dei campi circos. Ci sono alcune criticità a Casale anche se non in prossimità delle abitazioni e nella giornata di ieri è stata risolta la frana che si era presentata in via Firenze e che aveva provocato alcuni danni in case e garage.