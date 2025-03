Ilfattoquotidiano.it - Prato, arrestata imprenditrice cinese: “Sfruttava operai clandestini, contesto disumano”. In casa denaro e orologi di lusso

“Unlavorativo altamente vessatorio e“, in cui “i dipendenti erano costretti a turni massacranti di 12 ore al giorno o più, sette giorni su sette, senza riposo settimanale, e ricevevano lo stipendio esclusivamente in contanti, senza alcuna forma di tutela previdenziale”. Così il procuratore diLuca Tescaroli descrive le condizioni di lavoro in un’azienda di commercio all’ingrosso di tessuti con sede nella città toscana, la cui legale rappresentante, un’, è statain flagranza per sfruttamento di manodopera irregolare. La donna, insieme al datore di lavoro di fatto dell’azienda, è accusata anche di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e autoriciclaggio. Nel corso di un intervento svolto dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, nella sede della società “sono stati individuati seiprivi di regolare contratto – quattro di originee due pakistani – di cui due cittadini cinesi, impiegati illegalmente”, scrive Tescaroli in un comunicato stampa.