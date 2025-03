Spazionapoli.it - Possibile ribaltone in Serie A, ora la verità è chiara: a sorpresa c’entra Conte!

Leggi su Spazionapoli.it

Sono giorni molto caldi inA. Il campionato italiano, infatti, potrebbe assistere ad un clamorosoin vista delle prossime stagioni. La situazione inA diventa più delicata del previsto. Nel corso della stagione, ci sono state diverse sorprese ma al tempo stesso anche numerose “delusioni”. Tra i club che hanno spiccato il volo, c’è anche il Napoli di Antonioche continua ad essere uno dei tecnici più preparati in Italia e non solo. Al tempo stesso, però, diverse compagini hanno deluso, su tutte la Juventus di Thiago Motta. Proprio il futuro di quest’ultimo potrebbe essere intrecciato a quello del condottiero azzurro.Motta mette a tacere tutti: “Ho la fiducia totale del club”Il weekend appena iniziato è molto importante per diversi club, su tutti c’è la Juventus.