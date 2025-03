Ilgiorno.it - Politecnico e Bocconi brillano, nonostante le disparità con gli Usa

Villois In un mondo che corre e in cui si sprecano le classifiche in ogni settore, quelle sulle università esprimono una particolare rilevanza. Il parametro di giudizio generale riguarda gli indicatori delle performance per l’attività accademica e la ricerca, alle quali ultimamente si sono aggiunti quelli della sostenibilità sociale-ambientale e finanziaria. Tra i soggetti che le esprimono spicca il Qs World University Rankings by Subject, il cui metodo di giudizio si basa sulla notorietà delle università valutate presso il sistema imprenditoriale e quello dove i membri del mondo accademico vorrebbero insegnare. Qualificante per la classifica è la suddivisione per le materie di insegnamento. Grazie alle specifiche valutazioni alcuni atenei nostrani hanno raggiunto posizioni di vertice mondiale.