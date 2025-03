Lanazione.it - Poggio a Caiano, un film già visto. “Qui dobbiamo fare tutto da soli”

(Prato), 15 marzo 2025 – Ungià. Sale l’intensità della pioggia ed i tombini delle fognature iniziano la loro danza, spaventando a morte i residenti ed i commercianti di una zona che il maltempo continua a flagellare ormai dal famoso 2 novembre 2023. E’ quella di– racchiusa fra viale Galilei, via San Francesco d’Assisi, piazza Buontalenti e via Leonardo da Vinci – che ogni volta che piove un po’ più abbondantemente delto, finiscono con l’andare sott’acqua. Nell’alluvione del 2023 l’acqua negli scantinati arrivò anche a quasi tre metri d’altezza e le cataste di rifiuti infangati fecero bella mostra di loro per settimane prima che venissero portate via. Ieri mattina non si è arrivati a quei livelli, ma il fiume che correva per le strade si è comunque infilato nei vani scala, nelle cantine e nei negozi, nonostante i sacchi di sabbia che, come ogni volta, erano stati messi a protezione dagli stessi residenti la sera precedente.