PlayStation, Sony rassicura l'attrice di Aloy ma ci sono preoccupazioni per la versione IA del personaggio

sta esplorando nuove frontiere nell’intelligenza artificiale applicata ai videogiochi, ma il recente leak di un video dimostrativo ha scatenato un acceso dibattito. Nel filmato, che è circolato brevemente online prima di essere rimosso per violazioni di copyright, ildida Horizon Forbidden West interagiva con il giocatore in modo dinamico grazie a tecnologie IA avanzate come GPT-4 e Llama 3. L’intento era mostrare il potenziale di questa innovazione, ma la scelta di utilizzare la protagonista del franchise di Guerrilla Games ha sollevato interrogativi, soprattutto considerando che il gioco stesso tratta il tema dei rischi dell’IA.La prima ad esprimere preoccupazione in seguito alla pubblicazione del video di cui sopra è stata Ashley Burch, attrice e doppiatrice di, che ha condiviso il suo punto di vista tramite un video su TikTok (è presente poco sotto in questo articolo).