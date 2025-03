Latinatoday.it - Play off scudetto: il Cisterna Volley ospita Trento e chiama a raccolta i tifosi

Leggi su Latinatoday.it

Archiviata la sconfitta di una settimana fa, iltorna in campo domenica 16 marzo alle 18 al palasport di viale delle Provincie per affrontare l’Itas Trentino in gara 2 dei quarti di finale deioffdomenica 16 marzo alle 18:00 (diretta RAI - VBTV). Dopo il ko in tre.