Pista Lunga Mondiali di Hamar | Lollobrigida è oro nei 5000 metri Sul primo gradino anche Giovannini in Mass Start

Capolavoro azzurro aisu singole distanze di. Nella terza giornata di gare sul ghiaccio dell’Olympic Hall di, in Norvegia, l’Italia conquista una doppia medaglia d’oro in un sabato che resterà memorabile.Una strepitosa Francescasi è imposta per prima nel pomeriggio norvegese conquistando la vittoria sui 5.000. La 34enne romana dell’Aeronautica Militare è stata autrice di un fantastico finale di gara che le ha permesso di lasciarsi alle spalle la padrona di casa Ragne Wiklund, in vantaggio di più di due secondi fino all’ultimo giro.Dopo sei piazzamenti in carriera nelle prime cinque posizioni – compresi i quattro quarti posti ottenuti in tutte leandate in scena tra il 2016 e il 2021 –ha così sfatato il tabù del podio iridato aggiudicandosi addirittura l’oro.