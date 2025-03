Lanazione.it - Pisa, trovano talpa morta nella cucina di un bar: chiusa l'attività

Leggi su Lanazione.it

, 15 marzo 2025 – Un controllo a sorpresa dei carabinieri del Nas ha portato alla chiusura immediata di un bar nel centro diper gravi violazioni igienico-sanitarie. Durante l'ispezione, i militari hanno trovato un roditore morto in un’esca di cattura collocatae hanno rilevato precarie condizioni igieniche in tutto il locale. L’operazione, condotta nel pomeriggio di ieri, fa parte di un piano di controlli a tappeto per garantire la sicurezza alimentare e la salute pubblica. Alla luce delle irregolarità riscontrate, le autorità hanno disposto la sospensione immediata dell’e sanzionato la titolare del bar con una multa di 2.000 euro. La segnalazione è stata inoltrata agli organi sanitari e amministrativi competenti.