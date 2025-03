Sport.quotidiano.net - Pisa-Mantova rinviata per maltempo, la partita si gioca domenica alle 15

, 15 marzo 2025 – Latrasi giocherà15 di16 marzo. L’ufficialità emanata della Prefetturana ha confermato quello che stava diventando sempre più chiaro nelle ultime ore visto il perdurare dell’rta meteo in tutta la Toscana. Già in mattinata il sindaco di, Michele Conti, ha anticipato il rinvio dell’incontro di ventiquattro ore a causa della situazione più che complicata. L’Arno in piena, in effetti, continua a fare paura e per tutta la giornata odierna si rimane al di sopra del secondo livello di guardia. Uno stato delle cose che, di fatto, rende improponibile la disputa di un evento sportivo come l’incontro tra nerazzurri e virgiliani. Per quel che riguarda i biglietti per assistere alla gara, ilSporting Club ha comunicato che rimarranno valide le disposizioni adottate inizialmente per lache si sarebbe dovutare15 di sabato 15 marzo.