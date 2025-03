Lanazione.it - Pisa-Mantova rinviata a domenica. Il comunicato della Lega B

, 15 MARZO – La decisione era ormai stata già presa nella prima mattinata, quindi, poco dopo le 12, è arrivata anche l’ufficialità:, inizialmente in programma oggi, sabato 15 marzo alle 17:15, sarà giocata domani alle ore 15. Lo halaB, in un documento firmato dal presidente Paolo Bedin. Una decisione figlia dell’articolo 27.2 dello Statuto, ma anche e soprattutto “in considerazione anche del rispetto dovuto verso le priorità che caratterizzano in tali casi il lavoro delle Istituzioni, delle Forze dell'Ordine e degli altri organismi deputati alla sicurezza del territorio” e dell’ordinanzaPrefettura di, che ha prorogato il codice rosso nello stato di emergenza per rischio idrogeologico. Una situazione nella quale, come si evince dal, “non è possibile disputare in data odierna la competizione in oggetto, per motiviti, oltre che all’allerta meteo massima, alla incolumità personale e alla sicurezza.