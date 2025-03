Juventusnews24.com - Pioli Juve in pole se salta Thiago Motta, ma resistono queste tre alternative: la lista completa e aggiornata

di Redazione Juventus News24

Stefano Pioli in pole position in caso di esonero a fine stagione di Thiago Motta, ma resistono queste tre alternative: la lista completa

In questi giorni si è parlato molto dei possibili successori di Thiago Motta sulla panchina bianconera nel caso in cui a fine stagione (se non addirittura prima) la Juventus optasse per un nuovo cambio.

Come confermato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in pole position ci sarebbe Stefano Pioli, ex Milan oggi alla guida dell'Al-Nassr. L'italiano è in vantaggio rispetto ad altri suoi tre connazionali (Gasperini, Conte e Mancini).