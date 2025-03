Ilgiorno.it - Pigione cara. Il paisan: "fa San Martin"

Magni Mentre i quattro amici si stavano salutando dopo aver combattuto per tutto il pomeriggio partite a scopa d’assi seduti al tavolo del circolo degli anziani, Carletto ha annunciato che per qualche giorno lui non si sarebbe fatto vedere e che quindi i tre compagni superstiti avrebbero dovuto cercare un quarto per "fare il tavolo". Un po’ sorpresi gli amici tornati in pace, hanno chiesto a Carletto la ragione di questa sua assenza. Ha spiegato. "Perché devi fa San". Gli amici hanno capito. Carletto aveva adoperato un modo di dire assai colorito per dire che una deve fare il trasloco della casa. Operazione che richiede tempo e fatica. Il modo di dire è molto bello e carico di storia. L’abbiamo ritrovato leggendo un libro che raccontata dei lavoratori della provincia di Como prima dell’Unità d’Italia, dal 1815 al 1862.