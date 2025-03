Ilrestodelcarlino.it - Pierina, perché è stata chiesta la scarcerazione immediata di Dassilva

Rimini, 15 marzo 2025 – Tra le sbarre del carcere di Rimini, ora Louisvede una luce. La libertà: quella che manca al 35enne senegalese dal 16 luglio. Quella che ieri, dopo più di 10 ore di udienza fiume per relazionare gli esiti dei tre incidenti probatori aperti nell’indagine, i suoi avvocati hanno formalmente richiesto presentando al gip la domanda disenza vincoli per l’unico indagato per l’omicidio diPaganelli, l’anziana uccisa nel seminterrato di casa a Rimini ormai lo scorso 3 ottobre 2023. “Troppo gravi e concordanti”. Così erano stati definiti gli indizi a carico di Louis nell’ordinanza di misura cautelare in carcere per effetto della quale a luglio il 35enne era finito dietro le sbarre per l’accusa di omicidio. Un’accusa sostenuta come da un’architrave probatorio dalla ripresa di una telecamera della farmacia ’San Martino’ che alle 22.