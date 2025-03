Piccolo è bello entro determinati limiti

Leggi su Ildenaro.it

Nella seconda metà del secolo scorso, con maggior precisione negli anni a cavallo tra i ’70 e gli ’80, prese piede lo slogan “”, riferito al modello di azienda che, da allora in avanti, sarebbe stata da assistere particolarmente. Tale fu il coro che si levò in sostegno di quelle tre parole, perché quella definizione si addiceva a una realtà produttiva che aveva maggiori possibilità di superare le congiunture negative del tempo. Anche altrettante che, con molta probabilità, avrebbe dovuto affrontare ben più oltre la fine di quel secolo nonché l’ inizio del terzo millennio. Quella espressione era presa tal quale dal titolo del libro dell’ economista tedesco J.F. Schumacher, pubblicato nel 1973. In esso l’autore, circa mezzo secolo fa, affermò che la sbornia fu presa soprattutto dai paesi dove il capitalismo era attecchito bene.