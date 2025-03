Piazza del Popolo sold-out | alla manifestazione per l’Europa migliaia di persone Serra | In tanti perché un popolo diversi ma europei

Leggi su Open.online

Piena, strapiena, talmente tanto che per la prima volta hanno chiuso gli accessi. C’è una larghissima partecipazione indel, a Roma, per laperlanciata da Michele. «Siamo insiamo», le prime parole del giornalista dal palco.gli slogan pro-Europa ma anchecontro la politica del riarmo. «La salvezza non sta nella forza bruta delle armi ma nella costruzione di rapporti umani», è scritto su uno striscione sorretto da due donne. Al momento non ci sono, invece, bandiere di alcun partito politico. Presente anche la segretaria Pd Elly Schelin, accolta da applausi. La gente è talmente tanta che per chi non è entrato è stato allestito un maxi schermoTerrazza del Pincio. Schlein indela RomaApplausi che ha ricevuto anche Achille Occhetto, ultimo segretario del partito comunista.