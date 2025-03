Piazza del Popolo si riempie di bandiere Ue e della pace Serra | In tanti perché un popolo diversi ma europei

Leggi su Open.online

Sulle note dell’inno alla gioia ha preso il via adella manifestazione per l’Europa lanciata da Michele. «Siamo insiamo», le prime parole del giornalista dal palco.gli slogan pro-Europa ma anchecontro la politica del riarmo. «La salvezza non sta nella forza bruta delle armi ma nella costruzione di rapporti umani», è scritto su uno striscione sorretto da due donne. Al momento non ci sono, invece,di alcun partito politico. Presente anche la segretaria Pd Elly Schelin, accolta da applausi. Applausi che ha ricevuto anche Achille Occhetto, ultimo segretario del partito comunista. «C’è bisogno di più Europa, di un’Europa diversa, l’Europa di Ventotene, non quella che c’è adesso», ha commentato al suo arrivo ai microfoni dei giornalisti.