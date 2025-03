Agi.it - Piazza del Popolo gremita per l'Europa. Serra: "Diversi ma insieme"

Leggi su Agi.it

AGI - Sulle note dell'Inno alla Gioia si è aperta la manifestazione "Unaper l'. Tante città, un'unica voce", promossa da Michele. In unadel, sventolano le bandiere dell'Unione Europea, della Pace, del Movimento Federalista Europeo, dell'Ucraina e della Georgia. Tra i cartelli esposti dai manifestanti, si leggono frasi come "Terra rara e preziosa" e "Un sistema economico dove i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri non merita di essere difeso". Inè presente anche un fantoccio raffigurante Donald Trump con del denaro in bocca.ha lanciato l'iniziativa con l'obiettivo di rilanciare i valori fondativi dell', tra cui giustizia sociale, libertà e pace, a tutela della democrazia. Alla sua proposta hanno aderito numerosi sindaci dischieramenti, tra cui il primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri, oltre a esponenti del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo e sindacati.